Sozialversicherung mahnt Beiträge von Selbstständigen ein

Aber ist es auch wirtschaftlich erforderlich? Die SVS sitzt wie die ÖGK auf hohen Rücklagen.

Die SVS steht stabil da. Wir haben im Vorjahr sogar unsere Leistungen erweitert, etwa mit Zuschüssen zur Psychotherapie oder im Bereich Prävention. Derzeit sehen wir uns daher durchaus in der Lage, die Coronakosten aus unserer Rücklage zu tragen. Dazu gibt es ja die Rücklage, die derzeit rund 400 Millionen Euro beträgt. Ich weiß aber nicht, was auf die SVS in den nächsten drei bis vier Jahren zukommt, so lange die Krise und ihre Folgen noch andauern.

Sind auch Leistungskürzungen geplant, wenn die Einnahmen sinken?

Ein klares Nein sowohl zu Leistungskürzungen als auch zu möglichen Beitragserhöhungen. Beides kommt für uns nicht infrage. Im Gegenteil, wir weiten die Leistungen etwa im Bereich Prävention aus und treiben die Digitalisierung voran.