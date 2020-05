Rekord-Einnahmenverluste für Staat und Sozialversicherung

Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit werden zu einem Steuer- und Sozialversicherungsausfall führen. Die Agenda Austria rechnet in einem mittel-schlimmen Szenario, bei einer moderaten Erholung der Wirtschaft, mit 9,2 Milliarden Einnahmenentfall.

Es kann aber auch mehr werden. „Es stehen erhebliche Ausfälle bei der Lohnsteuer und der Sozialversicherung bevor“, sagt Sustala. Es sei durchaus realistisch, dass der Rückgang der Abgaben, die sonst am Faktor Arbeit hängen, heuer bis zu zwölf Milliarden Euro ausmacht. Das wäre ein Rückgang um 14 Prozent.

Zum Vergleich: Seit 1995 sind die Steuern und Abgaben auf Arbeit auch in Steuerreform- oder Krisenzeiten nie stärker als um ein Prozent nominal gefallen.