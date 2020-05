OMV-Chef: „Alles ist auf dem Prüfstand“

Flexibilität? Inwiefern?

Über die Borealis holen wir uns unter anderem auch einen Recycling-Spezialisten. Und: die Borealis bedeutet eine Vorwärtsstrategie für die E-Mobilität. Denn E-Mobilität bedeutet weniger Kraftstoffe. Ohne Borealis würde das den Raffinerie-Standort Schwechat langfristig gefährden.

Und was ist mit dem Borealis-Standort Linz?

Mit dem Deal sichern wir auch die Düngemittelproduktion in Linz ab. Weil wir mit der Hereinholung der Borealis in die OMV eine Rückwärtsintegration des Düngemittelgeschäftes verfolgen können.

Was heißt das bitte?

Die Ertragskraft bei der Düngemittelproduktion hängt zusammen mit dem Erdgaspreis. Die OMV ist der größte Gaslieferant der Borealis. Sind die Erdgaspreise niedrig, sind in dem Bereich die Erträge natürlich niedriger. Aber bei der Düngemittelproduktion sind die Erträge dann höher, weil eben das zugelieferte Gas weniger kostet. Das funktioniert auch umgekehrt.

Angeblich verlief ein Termin von Ihnen mit dem Finanzminister zur Borealis aber eher frostig.

Ich habe nur erfreuliche Termine mit dem Finanzminister. Wir berichten aber ohnedies in Richtung der Beteiligungsholding ÖBAG.

Der Borealis-Betriebsrat ist in einem Brief an den dortigen Aufsichtsrat besorgt, was die Eigenständigkeit des Unternehmens angeht.

Wir müssen dem Betriebsrat der Borealis hier offensichtlich besser den Unterschied zwischen bilanztechnischer voller Konsolidierung und voller Integration erklären. Wir verfolgen das Ziel der Voll-Konsolidierung.

Der Deal soll 700 Millionen an Synergien bringen – stimmt das?

Diese Zahl kann ich bestätigen. Die Synergien reichen von einem gemeinsamen Einkauf bis hin zur Administration. Übrigens: der Effekt über die Synergien ist nicht einmalig heuer, sondern über mehrere Jahre.

Laut der Anfrage der Neos soll der Deal auch Steuervorteile von 450 Millionen bringen, was also weniger Geld für den Fiskus bedeutet.

Diese Zahl kann ich nicht bestätigen. Aber nur zur Klarstellung: Wenn wir die Borealis voll konsolidieren, haben wir im Vorstand die gesetzliche Verpflichtung gegenüber allen Aktionären – also auch gegenüber dem Eigentümer Staat Österreich – unsere Steuern so optimal wie möglich zu gestalten. Ob dieser Deal überhaupt Steuervorteile bringt, wird sich auch erst zeigen.