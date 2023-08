Mehr Nächtigungen im Sommer, aber Gäste sparen

Nach einem guten Start in die Sommersaison hat sich die Stimmung unter Österreichs Hoteliers und Gastronomen aufgehellt. Zu schaffen machen der Tourismuswirtschaft die Auswirkungen der Teuerung. Die Gäste buchen kurzfristiger und geben weniger Geld aus. „Das Sparverhalten ist in der Branche angekommen“, zog Hans Spreitzhofer, Obmann des Fachverbandes Hotellerie in der Wirtschaftskammer, am Freitag eine Zwischenbilanz der heurigen Sommersaison.

Mit 20,7 Millionen Nächtigungen im Mai und Juni ist der Sommer eigentlich ganz gut angelaufen. Drei Viertel der Gastronomie- und Hotelleriebetriebe zeigten sich laut einer Market-Umfrage zufrieden und rechnen mit Zuwächsen im Sommer. Wobei der Optimismus im Westen deutlich größer ist als im Osten. Auch in der Stadthotellerie ist die Stimmung nicht ganz so gut. In Graz und Innsbruck wurde das Niveau vor der Corona-Pandemie aber bereits wieder übertroffen. Zuversicht herrscht auch für den Herbst und Winter. Anfragen und Buchungen würden bei vielen Betrieben besser laufen als im vergangenen Jahr, sagte Spreitzhofer.

