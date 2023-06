Gastro und Hotellerie: Tourismus boomt und treibt die Preise

Thomas macht dafür den demografischen Wandel in der Gesellschaft verantwortlich. Wenn Österreichs Einwohnerzahl wie prognostiziert von acht auf neun Millionen wächst, so kommt dieser Zuwachs in erster Linie in der Altersgruppe 65+ zustande. Das bedeutet hohe Mehrausgaben für Pflege und Gesundheit, was die Preise treibt. Dazu kommen nötige Milliardeninvestitionen in den Klimaschutz, um nur zwei Bereiche zu nennen. Bliebe es obendrein beim Inflationsabstand zu Deutschland und zur Eurozone, leidet darunter Österreichs Wettbewerbsfähigkeit.