Sommerbuchungen kommen in Schwung

Vor der Buchung suchen die Urlauberinnen und Urlauber "verstärkt nach Schnäppchen beziehungsweise Ermäßigungen". "Die Menschen wollen Budgetsicherheit", hielt TUI-Österreich-Geschäftsführer Gottfried Math in einer Aussendung von heute, Mittwoch, fest. "Sie wollen wissen, was der Urlaub letztlich kostet und bei einer All-inclusive-Buchung sind bereits alle Nebenkosten im Hotel im Preis enthalten." Die Reise gehe hier vor allem in Länder wie die Türkei oder Ägypten, aber auch Tunesien entwickle sich immer besser.

Frühbucher könnten sich was sparen

Wer sparen will soll den Angaben zufolge eher früh buchen, denn auf Last-Minute-Angebote setzen. Der Trend gehe auch in diese Richtung. "Wir sehen jetzt schon deutlich mehr Frühbucher als 2022, der Jänner entwickelt sich zu einem sehr starken Buchungsmonat", berichtete Math. Eine Reise könne auf diese Weise um bis zu 40 Prozent günstiger kommen.