Stimmung im Tourismus trotz Krise optimistisch

Die touristische Sommer-Bilanz kann sich in allen Regionen Österreichs sehen lassen: Enorme Zuwächse, zufriedene Gäste, die vermehrt Ruhe in der Natur suchen. „Auch die Amerikaner sind zurück“, freut sich Salzburgs Landeshauptmann und Tourismusreferent Wilfried Haslauer, dass bei den Gästeschichten nahezu ein Vor-Corona-Niveau erreicht werden kann.

Der Optimismus wird bei dem Zusammentreffen der Tourismusreferenten bei Bilderbuch-Ausblicken in St. Wolfgang gleich mit Zahlen untermauert. Laut einer Studie der Österreichwerbung in europäischen Wintermärkten planen 17 Millionen Gäste höchstwahrscheinlich einen Winterurlaub in Österreich. Viele buchen durchaus auch frühzeitig, um sicherzugehen, dass die gewünschte Unterkunft im jeweiligen Zeitfenster noch verfügbar ist. „Die Menschen sehnen sich nach Urlaub. Tourismus ist eine Art Ventil, wo es sich die Gäste gut gehen lassen“, so Oberösterreichs Tourismus-Landesrat Markus Achleitner.

Die Buchungslage sei überraschend gut. Kritisch merkt Landeshauptmann Haslauer an, dass die Bedeutung des (Winter)-Tourismus für die Volkswirtschaft im Osten Österreichs oft nicht ausreichend wahrgenommen werde. Entscheidungen in der Corona-Zeit, dass beispielsweise Bergbahnen im Lockdown offen halten durften, vertieften Gräben in der Kommunikation zusätzlich.