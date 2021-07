"So gut, wie wir dachten, sind wir gar nicht"

Weltkonzerne wie Google können sich die größten Talente in internationalen Programmier-Wettbewerben aussuchen – während in Österreich Konzerne eher als "böse" gelten, so Schellhorn. "Damit profitiert Google auch von den besten Bildungssystemen der Welt", gibt Scherr zu bedenken. Mit ihren Start-ups haben US-Internet-Giganten bereits die Wohlstandsgeneratoren der nächsten Generation in ihren Unternehmen. "Diese digitalisierte Dienstleistung wird nicht mehr in Europa stattfinden. Das bereitet mir Sorge", sagt Scherr: "Es geht um dieses Start-up-Denken, den größeren Hunger, die höhere Geschwindigkeit. Da müssen wir auch die eigenen Unternehmen in die Pflicht nehmen."

In den USA sei dies leichter, wendet Schellhorn ein, weil es eine positive Einstellung zum Unternehmertum gebe, man Risiko nehmen und auch scheitern und es wieder neu probieren dürfe. "Ein Riesenunterschied zu uns." Aber wie kriegen wir Hochqualifizierte, etwa Artificial-Intelligence-Experten, nach Österreich? Nicht nur mit dem schönen Rauschen der Krimler Wasserfälle, meint Schellhorn, sondern auch zum Beispiel mit einem niedrigeren Steuersatz, wenigstens vorübergehend – ein 55-prozentiger Höchststeuersatz wirke abschreckend.

Österreich habe zwar ein Wirtschafts- und Digitalisierungsministerium, könne aber, weil es eine Querschnittsmaterie sei, nicht wirklich durchgreifen, sind sich die Herren einig. Greiners Fazit: Quer über die unterschiedlichen Ressorts hinweg müsse man die einzelnen "Silos" niederreißen.