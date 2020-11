Programmieren statt servieren: Ausbilden für den Aufschwung

Ein Teil des 700-Mio.-Euro-Sonderbudgets soll in die Berufsorientierung, betriebliche Qualifizierung während der Kurzarbeit, in Arbeitsstiftungen sowie in sozialökonomische Betriebe fließen. Wenn die Schulung länger als vier Monate dauert, wird das Arbeitslosengeld mit einem Bildungsbonus von 180 Euro im Monat aufgebessert. „Eine Grundregel in Arbeitsmarktpolitik lautet: In der Krise sollst du schulen. Wir müssen für den Aufschwung vorbereitet sein. Firmen werden dann gut ausgebildete Fachkräfte brauchen“, sagt Kopf.