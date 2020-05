Skylink: Empfehlungen des Rechnungshof umgesetzt

Beim Vier-Augen-Prinzip hapert es hingegen nach wie vor. Zwar habe der Flughafen teilweise Maßnahmen gesetzt, um eine funktionierende und unabhängige Kontrolle durch die Bauaufsicht zu gewährleisten. Aber "eine prozessmäßig eingebettete und inhaltlich determinierte Festlegung des Vier-Augen-Prinzips in den Regelwerken fehlte nach wie vor."

Mängel sehen die Prüfer auch beim Kostencontrolling - noch immer habe die Flughafen Wien AG "wesentliche Unterlagen in der erforderlichen Qualität standardmäßig" nicht zur Verfügung. "Differenzen bei der Kostenerfassung (internes Buchhaltungssystem gegenüber externer Kostenverfolgung) bildete sie bis zur Zeit der Prüfung des RH an Ort und Stelle nicht transparent in ihrem Berichtswesen ab."

Weiters sieht der RH "unverhältnismäßig" hohe Vorsorgen für Restrisiken nach Inbetriebnahme (50,25 Millionen Euro). "Die bekannten Schadenersatzleistungen ab Mai 2012 erhöhten die Kostenprognose, anstatt sie zu reduzieren. Sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat waren über die Höhe der prognostizierten Kosten korrekt informiert."