Bald leere Regale? In Österreich fehlen bereits Tausende Lkw-Fahrer

Insgesamt 100.000 Lkw-Fahrer gibt es in Österreich. Die Zukunft sieht nicht rosig aus. Denn gut 20 Prozent der Lkw-Fahrer wird in den kommenden zehn Jahren in Pension gehen.

Klacska: „Wir gehen davon aus, dass im Jahr 2030 gut 20.000 bis 30.000 Fahrer fehlen werden.“

Lücken im Supermarkt-Regal, Milchbauern, die auf ihrer Milch sitzen bleiben, fehlende Möbel bei Ikea und Co. und in Kläranlagen keine wichtigen Chemikalien: Bilder, die wir derzeit aus Großbritannien kennen, könnten also auch bei uns Realität werden.

Schlechtes Image

Denn aus Osteuropa kommen keine neuen Fahrer mehr. Und generell hat der Job des Lkw-Fahrers ein schlechtes Image. Die Bezahlung sei schlecht.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei nicht gegeben und zudem werden Lastwagen oft als große und laute Umweltverschmutzer wahrgenommen.