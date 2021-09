Fachkräftemangel: Jetzt gehen auch noch die Lehrlinge aus

Hohe Abbrecherquoten in der Lehre

Im Vorkrisenjahr hätten 31 Prozent ihre Lehre abgebrochen, im Handel knapp unter 20. „Da muss man genauer hinschauen. Neben falschen Berufsvorstellungen werden auch die Rahmenbedingungen genannt. Man muss sich also überlegen, was Junge in ihrer Ausbildung und später im Beruf hält.“

Dass jene Branchen, die von der Krise härter getroffen wurden, sich nun auch mit der Suche schwerer tun, könne man so also nicht sagen. „Veranstaltungen fielen zum Beispiel komplett aus. Der Lehrberuf Veranstaltungstechnik zieht im Moment aber enorm an.“

Industrie: Pro Lehrling 2,3 offene Stellen

Auch in der Industrie würden die Betriebe kaum Lehrlinge finden , sagt Mario Derntl, Geschäftsführer der Lehrlingsinitiative „Zukunft Lehre Österreich“. „Besonders in Oberösterreich suchen Betriebe dringend, da es hier eine besonders hohe Ausbildungsquote gibt“, so Derntl. „Pro Lehrling gibt es 3,2 offene Lehrstellen.“

Hier spiele auch das fehlende Wissen über die Berufsmöglichkeiten mit hinein. Von den über 200 Lehrberufen würden sich Jugendliche nach wie vor für klassische Berufsfelder entscheiden. „Es braucht mehr Angebot in der Berufsorientierung und dabei sind auch Eltern eine wichtige Zielgruppe, da sie einen wesentlichen Einfluss auf die Berufsentscheidung ihrer Kinder haben.“