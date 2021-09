Duales Gymnasium: So begegnet ein deutscher Betrieb dem Fachkräftemangel

Eigentlich hätte sich Yara Hirsch als 14-Jährige auch dafür entscheiden können, in den Ferien auszuschlafen. Stattdessen war sie auf der Baustelle und lernte, mit Farben, Lacken und Werkzeugen umzugehen. Wie man Wände beschichtet, tapeziert und streicht oder wie man Risse in Hauswänden repariert. „Ich habe auch gelernt, was harte körperliche Arbeit ist. Aber am Abend weiß man, was man geschafft hat.“

Yara, heute 18 Jahre alt, steht in der Lehrwerkstatt ihres Ausbildungsbetriebs, der Heinrich Schmid AG in Reutlingen. Sie gehört zu den ersten Absolventen eines Dualen Gymnasiums, hat Abitur und Gesellenbrief in der Tasche und übt sich gerade in der „freien Technik.“ Mit einem Schwamm will sie drei Farben, ein Blau und zwei Lila-Töne, auf eine Holzplatte tupfen. „Für Baustellen ist das eher untypisch, aber mir macht das Spaß.“

Vorbereitung auf die Gesellenprüfung

Clemens Höbel, 17, und Armandus Jerabek, 18, arbeiten an einer Lackierplatte neben ihr. Sie liegen am Boden und übertragen konzentriert die Maße einer Flächengliederung von einer Vorlage auf die Platte. Die Aufgabe ist fordernd, es gilt, auf den Millimeter genau zu arbeiten. Die Farbe darf beim Ausmalen später nicht ablaufen, die Kanten sollen scharf bleiben. Eine Aufgabe, die so auch bei einer Gesellenprüfung vorkommen könnte.