In Steyr rollen künftig tausende Elektro-Lkw vom Band

Wolfs Steyr Automotive hat den Zuschlag der Schweden erhalten, weil am Standort in Steyr eine umfangreiche Produktionserfahrung und Infrastruktur vorhanden sei. „Durch diesen Auftrag werden bis zu 500 Arbeitsplätze in der Region und etwa 2.000 Arbeitsplätze entlang der Lieferkette geschaffen“, heißt es in einer Aussendung. „Mit dem Know-how und der Erfahrung unseres Teams in Steyr freuen wir uns auf eine lange und erfolgreiche Partnerschaft mit Volta Trucks“, sagt Wolf.

Kjell Waloen, Technik-Vorstand von Volta Trucks, fügt hinzu: „Die Partnerschaft mit Steyr Automotive ist ein bedeutender Meilenstein für Volta Trucks.“ Sein Unternehmen will vier Elektro-Lkw-Modelle unterschiedlicher Größe (7,5 Tonnen, 12 Tonnen, 16 Tonnen, 19 Tonnen) auf den Markt bringen und bis 2025 mehr als 27.000 Stück vom Band laufen lassen. So läuft auch der Vertrag mit Steyr Automotive drei Jahre. Das gesamte Auftragsvolumen (bei der maximalen Stückzahl) beträgt bis zu einer Milliarde Euro.

Einen Großabnehmer konnten die Schweden schon an Land ziehen. Die Petit-Forestier-Group, Europas größter Kühlflottenbetreiber, hat 1.000 E-Lkw bestellt.