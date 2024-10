Signa: Verkauf von US-Immobilien angeblich kurz vor Abschluss

100,5 Millionen Euro

Der wohl spannendste Deal betrifft das geplante Luxus-Kaufhaus Lamarr in der Wiener Mariahilfer Straße 10 -18. Der achtstöckige Rohbau, in dem künftig nicht nur ein Kaufhaus, sondern auch ein 148-Zimmer-Hotel eingerichtet werden soll, ging an den Wiener Investor Georg Stumpf. Er musste dafür 100,5 Millionen Euro netto hinblättern, wie der KURIER berichtet hat.

Zum Verkauf stehen auch drei Immobilien in New York, die in der Signa RFR US Selection AG gebündelt sind. Es geht dabei um das Chrysler Building, ein Nebengebäude und ein Gebäude auf der Madison Avenue. Die insolvente Signa Holding und die insolvente Familie Benko Privatstiftung halten, mittelbar über die Signa RFR International Beteiligung GmbH, jeweils 25 Prozent. Diese 50 Prozent Gesellschaftsanteile stehen zum Verkauf. Die Joint-Venture-Partner ist die RFR-Gruppe um die zwei deutschstämmigen Immobilien-Investoren Aby Rosen und Michael Fuchs. Die Verkaufsverhandlungen mit der RFR-Gruppe sollen schon sehr weit gediehen sein.

Zum Verkauf stehen aus dem Portfolio der Signa Prime Selection das Park Hyatt, das Goldene Quartier und das Verfassungsgerichtshof-Gebäude in Wien sowie das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck.