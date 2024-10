Investor Stumpf zahlt 100 Millionen Euro netto für René Benkos Lamarr

Der gestrauchelte Tiroler Milliardär René Benko und der Wiener Milliardär Georg Stumpf haben auf den ersten Blick wenig gemeinsam. Gilt doch Ersterer als geselliger Plauderer und Zweiterer eher als öffentlichkeitsscheu. Um Stumpf ablichten zu können, mussten ihn die Fotografen schon auf dem Opernball stellen.

Nun wandelt Stumpf aber auf den Spuren Benkos, indem er sich dessen Prestige-Projekt „Kaufhaus Lamarr“ aus der Insolvenz angelte. Das muss erst fertiggebaut werden, doch das Baugeschäft wurde Stumpf in die Wiege gelegt. Zwar hat Stumpf in Rekordzeit Handelswissenschaft studiert und auch noch Jus ausprobiert, doch später übernahm er das Bauunternehmens seines Vaters.

Millennium-CityEnde der 1990er-Jahre errichtete er mit dem 202 Meter hohen Millennium-Tower den höchsten Büroturm Wiens, 2001 wurde dann das Einkaufszentrum Millennium-City eröffnet. Zwei Jahre später verkaufte er die Millennium-City samt Turm um 360 Millionen Euro an die deutsche Fondsgesellschaft MPC. Nach dem Deal war Stumpf als Co-Investor von Ronny Pecik und Mirko Kovats unterwegs – u. a. in der Schweiz.

Die Stumpf-Gruppe ist mittlerweile milliardenschwer. „Ihr größtes Vermögen ist Exyte, ein High-Tech-Unternehmen mit Sitz in Stuttgart, Deutschland, das auf Halbleiter spezialisiert ist“, so das Magazin Forbes. Exyte plant und baut Halbleiter- und Batteriefabriken sowie Pharmawerke und Datenzentren. Das Unternehmen beschäftigt 9.000 Mitarbeiter. Im November 2022 hat Exyte einen Minderheitsanteil verkauft. Forbes beziffert das Vermögen von Stumpf mit 11,6 Milliarden Euro und führt ihn auf Rang 156 unter den reichsten Menschen der Welt. Inländische Medien schreiben ihm ein Vermögen in Höhe von 7,5 Milliarden Euro zu. Der Vielflieger nennt einen Airbus 319 und einen Global Express von Bombardier sein Eigentum. Indes wohnt Stumpf in der Grinzinger Himmelstraße in einem gutbewachten „Luxus-Palazzo“.

Stumpf hat zwei Schwestern und ist Vater von zwei Söhnen. Der jugendliche Stumpf war einst ein Spitzengolfer, der aber die Profilaufbahn mit 18 Jahren ausschlug.