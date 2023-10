Nach Hamburg stoppt Signa-Gruppe Bauprojekt in Stuttgart

Signa besitzt in Stuttgart noch eine Immobilie der Galeria Kaufhof mit einem Parkhaus. Eine weitere Immobilie mit Parkhaus ist laut der Zeitung vor wenigen Monaten um 58,5 Mio. Euro an die Stadt verkauft worden. Es wurde bereits vor einiger Zeit auch der Verkauf des neuen Projektes an die Münchener Dibag AG kolportiert, aber bisher nicht bestätigt. Man sei grundsätzlich an Immobilien in Stuttgart in guter Lage interessiert, zitierte die Zeitung die Stellungnahme der Dibag AG.

Bauarbeiten eingestellt

Bereits am Freitag vergangener Woche wurde bekannt, dass die Bauarbeiten beim Elbtower in der Hamburger HafenCity vorerst eingestellt wurden. Die Baufirma Lupp habe die Bauarbeiten am Hochhaus mit einer geplanten Höhe von 245 Meter wurden bei etwa 100 Meter eingestellt, berichteten das Hamburger Abendblatt und die Bild.

Der Bauherr Signa Prime Selection habe nicht rechtzeitig gezahlt. Die monatlichen Baukosten für den 1 Milliarde Euro teuren Bau werden mit 25 Mio. Euro angegeben. Die Rohbaufirma hoffe jedoch auf eine baldige Fortsetzung der Bautätigkeit. Man sei sowohl mit Signa als auch mit der Commerzbank-Tochter Commerz Real Gespräche.