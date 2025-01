Nach Signa-Pleite: Ex-Milliardär René Benko festgenommen - U-Haft beantragt

Zugleich sollen mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt worden sein. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat demnach mehrere Begründungen dafür angeführt. Benko soll unter anderem an der Insolvenzmasse vorbeigewirtschaftet haben. Es bestehe Verdunkelungsgefahr und Tatbegehungsgefahr. Im Laufe des Donnerstags hat die WKStA die U-Haft für Benko beantragt, wie Christina Salzborn vom Straflandesgericht Wien dem KURIER bestätigt, und der Beschuldigte soll in eine Justizanstalt übersiedeln. Die Haft- und Rechtsschutzrichterin hat nun 48 Stunden Zeit, um über die U-Haft zu entscheiden.

Benkos Strafverteidiger Norbert Wess bestätigte dem KURIER die Festnahme, konnte aber keine weiteren Details nennen. "Aber über die allfällige U-Haft muss erst ein Gericht innerhalb von 48 Stunden entscheiden. Das erfolgt daher erst in weiterer Folge", so Wess in einer WhatsApp -Aussendung.

"Insbesondere soll René Benko unter anderem faktischer Machthaber und wirtschaftlich Berechtigter der Laura Privatstiftung sein und dies im Rahmen seiner persönlichen Insolvenz verheimlicht haben. Damit habe er Vermögenswerte verschleiert und das in der Stiftung vorhandene Vermögen weiterhin dem Zugriff von Behörden, Masseverwaltern und Gläubigern entzogen", so die WKSTA. "Das ergibt sich für die Staatsanwaltschaft aus Ergebnissen der intensiven Ermittlungen der vergangenen Monate, insbesondere einer Telefonüberwachung , einer Auswertung des Nachrichtenverkehrs des Beschuldigten und den Aussagen von Geschäftspartnern, Geschäftsführung und Mitarbeitern, die seitens der Wirtschafts und Korruptionsstaatsanwaltschaft vernommen wurden."

Benko steht unter dem Verdacht der betrügerischen Krida: "Konkret soll Benko unter anderem faktischer Machthaber und wirtschaftlich Berechtigter der Laura Privatstiftung sein und dies im Rahmen seiner Insolvenz als Einzelunternehmer verheimlicht haben. Er habe damit Vermögenswerte verschleiert und das in der Stiftung vorhandene Vermögen weiterhin dem Zugriff von Behörden, Masseverwaltern und Gläubigern entzogen", so die WKStA.

Der fünfte Vorwurf

"René Benko und ein weiterer Beschuldigter sollen Verantwortliche eines ausländischen Staatsfonds veranlasst haben, mittels Anleihen in das Immobilien-Projekt Franz am Bahnhofsplatz München (Deutschland) zu investieren. Tatsächlich soll der Anleiheerlös nicht zur Gänze in das vereinbarte Projekt investiert, sondern ein Großteil des Geldes zweckwidrig verwendet worden sein", so die WKStA.