Brisante Details zu René Benkos „Bausünden“ in Bozen

Werner F. hatte früher hohe politische Ämter für die Südtiroler Volkspartei (SVP) in der Südtiroler Landesregierung und in der Handelskammer, später war er Sonderbeauftragter des Bozner Vizebürgermeisters. Kurzum, der Mann spielte in Südtirol eine große Rolle. Noch bevor der findige Jurist Ende Mai 2022 in Pension ging, unterschrieb er im März einen Dienstvertrag mit Benkos Firma Signa REM Italia. Auf Vorschlag des Beamten wurde dieser Vertrag auf 10. Juni 2022 datiert.

„Der Vertrag wurde in einem Tresor gegeben und erst nach dem Pensionsantritt des Beamten am 15. Juni kommuniziert“, heißt es in den Ermittlungsakten. Überdies wurde faktenwidrig kommuniziert, dass F. mit den Benko-Projekten bis dahin nichts zu tun hatte.

Die jahrelangen Ermittlungen der Sondereinheit ROS der Carabinieri, der Finanzpolizei Guardia di Finanza und der Staatsanwaltschaft Trient gegen René Benko und 17 weitere Hauptverdächtige wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung, diverse Korruptionsdelikte wie Schmiergeldzahlungen und illegale Parteienfinanzierung sowie Verletzung von Amtsgeheimnissen ziehen nach wie vor weite Kreise.