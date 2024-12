Wie es für René Benko nach dem Pleiten-Desaster der Signa weitergeht

Die wertvollsten Immobilien sind unter dem Dach der Signa Prime gebündelt. So wird für das Nobel-Hotel Park Hyatt am Hof in Wien ein Käufer gesucht. „Ziel ist es, die Immobilien im Rahmen eines strukturierten Bieterprozesses bestmöglich bis Mitte 2025 zu verwerten“, heißt es im Bericht des Insolvenzverwalters Norbert Abel. Auch die großräumigen Einkaufsflächen und hochwertigen Büros in den Wiener Tuchlauben suchen einen Käufer, die Vermarktung soll aber erst in nächsten Monaten eingeläutet werden. Auch Benkos Meisterprojekt – das Kaufhaus Tyrol – soll an den Mann gebracht werden. Doch der Vermarktungsstand wurde auf das nächste Jahr geschoben, damit man den derzeitigen Leerstand noch beseitigen und eine Neuvermietung ermöglichen kann.

Wie schaut es mit den Immobilien in Deutschland aus?

In Deutschland sind schon einige Immobilien verkauft worden. So in München das Objekt Rosenstraße 8 um 85,5 Millionen Euro. Das KaDeWe in der Berliner Tauentzienstraße ging an den Joint-Venture-Partner Central Group. Das Transaktionsvolumen betrug eine Milliarden Euro. Doch abzüglich aller finanzieller Verpflichtungen flossen letztlich nur 24,4 Millionen Euro an die Insolvenzmasse der Signa Prime. Auch beim Carschhaus in Düsseldorf ist die Central Group der Hälfte-Partner und muss einem Verkauf der zweiten Hälfte zustimmen. Doch diese Regelung läuft Ende Dezember 2024 aus, danach hat Central nur noch ein Vorkaufsrecht. Kurz vor dem Abschluss steht der Verkauf des 33-stöckigen Hochhauses Upper West in Berlin. Ein Signing war im Lauf des Dezember erwartet worden.