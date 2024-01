Signa-Pleite: Gläubiger fordern jetzt fast 9 Milliarden Euro

Luxuskaufhäuser

Signa beklagt eine weitere prominente Insolvenz. The KaDeWe Group GmbH, Betreiberin der Luxuskaufhäuser KaDeWe in Berlin, des Oberpollinger in München und des Alsterhaus in Hamburg sowie künftige Betreiberin des Lamarr in Wien, meldete ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung an. Vor allem die hohen Mieten, die an die Signa bezahlt werden, werden als Ursache angeführt. Das Unternehmen mit seinen 1.700 Beschäftigten soll saniert werden. Es hat im Geschäftsjahr 2022/23 fast 728 Millionen Euro umgesetzt. Die KaDeWe Gruppe gehört zu 50,1 Prozent der thailändischen Central Group der Familie Chirathivat, den Rest hält Benkos Handelssparte Signa Retail.

Indes zeigt die Handelskette Spar laut Salzburger Nachrichten Interesse am geplanten Kaufhausstandort Lamarr in der Wiener Mariahilfer Straße.