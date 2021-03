Semperit-Chef: "Es muss nicht immer schwarzer Gummi sein"

Füllenbach geht davon aus, dass ein gesteigerter Bedarf an Handschuhen auch nach der Krise anhalten wird, das derzeitige Niveau aber schon 2022 zurückgehen wird. Semperit hält daher am im Vorjahr fixierten Verkauf der einstigen Problemsparte Sempermed fest. Einen genauen Zeitpunkt dafür gibt es noch nicht. "In diesem Jahr aber eher nicht", so Füllenbach. "Wir erfreuen uns an großen Gewinnen und starken Cashflow".

Zu klein am Weltmarkt

Die Sonderkonjunktur werde aber nicht ewig anhalten. "Die Marktdynamik zeigt, dass wir in ein paar Jahren mit noch mehr Wettbewerbern und höherer Kapazität konfrontiert sein werden", erläutert der Semperit-Chef. Den erhöhten Preisdruck könne man dauerhaft nicht standhalten. "Wir sind heute die Nummer 9 am Weltmarkt und in ein paar Jahren vielleicht die Nummer 15."