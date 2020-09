Semperit-Chef: „Das ist ein großartiges Jahr für uns“

Der Verkauf betrifft auch den Standort Wimpassing, die einzige OP-Handschuh-Produktion in Europa. Wie geht es hier weiter?

Ja. Die Trennung würde auch Wimpassing betreffen, wo weniger als 100 der 800 Mitarbeiter in der Medizinsparte beschäftigt sind. Wir stellen hier OP-Handschuhe für den Weltmarkt her und sind bis weit ins nächste Jahr ausgebucht. Wimpassing ist das Herz und die Seele unserer Firma. Selbst nach einer Trennung vom Medizingeschäft ist der Standort für die nächsten Jahre unverrückbar.

Wirtschaftsministerin Schramböck will über das Investitionskontroll-Gesetz die OP-Handschuh-Fertigung im Inland sichern und einen Verkauf an ein Nicht-EU-Land verhindern. Inwieweit ist die Politik in den Verkaufsprozess involviert?

Das möchte ich nicht weiter kommentieren. Nur so viel: Ich verstehe die berechtigten Interessen der Politik für eine Versorgungssicherheit in Österreich, aber ich trete als Unternehmer in erster Linie für die berechtigten Interessen des Unternehmens und seiner Stakeholder ein. Die Frage nach dem Aufbau einer nationalen Fertigung beurteile ich in erster Linie ökonomisch. Und neben einer Fertigung gebe es auch noch die Möglichkeit, ein größeres Pandemie-Lager anzulegen.

Sind Schutzhandschuhe versorgungskritisch?

Kontrollgesetze haben ihre Berechtigung, wenn es um kritische Infrastruktur geht. Bestimmte Dinge müssen in Staatshand bleiben oder wieder zurückkommen. Ob da ein Handschuh dazugehört, mögen andere beurteilen. . .