Staat könnte Verkauf der Semperit-Medizinsparte verhindern

Der börsennotierte Gummiverarbeiter Semperit will seine Medizinsparte trotz coronabedingt hoher Nachfrage nach medizinischen Schutzhandschuhen verkaufen. Der Konzern rechnet mit Rückgängen, sobald eine Impfung gegen Corona kommt. Der Staat hat hier allerdings noch ein Wort mitzureden. Das im Juli verschärfte Investitionskontrollgesetz soll wichtige heimische Wirtschaftszweige vor einem Ausverkauf ans Ausland schützen.

"Wir halten an der grundsätzlichen Entscheidung fest, die österreichische Medizinsparte, zu der auch OP-Handschuhe zählen, zu verkaufen", wurde Semperit-Sprecherin Monika Riedel am Dienstagabend in der "ZiB" zitiert.

Untersuchungshandschuhe

Die österreichische Semperit AG Holding produziert in ihrer Medizinsparte Sempermed Untersuchungshandschuhe in Malaysia und OP-Handschuhe im niederösterreichischen Wimpassing. Im Jänner hatte der Konzern beschlossen, das kriselnde Medizingeschäft zu verkaufen, im April wurde die geplante Veräußerung dann vorerst gestoppt. Im ersten Halbjahr profitierte Semperit deutlich von dem Geschäft mit Schutzhandschuhen, was sich in einem Gewinnanstieg niederschlug.