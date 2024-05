Waffenverbote: Schweizer Messer bald ohne Klinge

Auch würden Klappmesser weltweit immer stärker reguliert, sagte Firmenchef Carl Elsener in einem Interview mit dem Schweizer Boulevardblatt Blick. In Großbritannien ist das Mitführen von Messern etwa nur Personen erlaubt, die es für ihre berufliche Tätitkeit oder Aktivitäten in der Natur brauchen. In Österreich hat Innenminister Gerald Karner (ÖVP) einen Entwurf für ein generelles Waffenverbot - inklusive Messern - ausarbeiten lassen.