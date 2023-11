Schweiz: Rekord-Fachkräftemangel und sinkende Reallöhne

Aus Fachkräftemangel wird Arbeitskräftemangel

Der Fachkräftemangel gehe unterdessen zunehmend in einen allgemeinen Arbeitskräftemangel über. So habe sich etwa auch bei Berufsgruppen mit geringeren Qualifikationsanforderungen das Personalangebot stark reduziert: "Was wir heute auf dem Schweizer Arbeitsmarkt erleben, ist ein eigentlicher Arbeitskräftemangel und kein Fachkräftemangel mehr", lässt sich Martin Meyer, Leiter Adecco Deutschschweiz, in der Mitteilung zitieren.