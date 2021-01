"Schwarzes Jahr" für die Windkraft

Die Branche hofft deswegen auf einen möglichst baldigen Beschluss des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes, in dem die staatlichen Förderungen für die Energiewende festgelegt werden.

Dass diese Förderungen überhaupt notwendig sind liegt für Moidl nicht an den Kosten der erneuerbaren Energien, sondern an einer Verzerrung des internationalen Strommarktes. So würden fossile Energien und Kernkraft europaweit nach wie vor mit öffentlichen Mitteln gefördert. Diese Kosten würden somit nicht im Strompreis sichtbar, sondern von der Allgemeinheit getragen.