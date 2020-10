Erneuerbaren-Ausbau: Studie der Uni Linz rechnet mit 100.000 neuen Jobs

Rund zehn Milliarden Euro zahlen die Österreicher derzeit jährlich querbeet an ausländische Firmen, um den fossilen Energiebedarf zu stillen. Die Bundesregierung will allerdings bis 2040, dass in Österreich keine Treibhausgase mehr (bilanziell) emittiert werden. Früher oder später sollen also die Importe der fossilen Energieträger auf null sinken und die zehn Milliarden in Österreich bleiben.