Schwarzarbeit in Putzfirmen: Hungerlohn für Beschäftigte

Interessant ist dabei, dass die Reinigungskräfte in Filialen eines Lebensmittelkonzerns, eines Elektrohändlers, einer Möbelhandelskette und in einem Wiener Einkaufszentrum eingesetzt wurden.

Konspirative Geldübergabe

Indes sagte der langjährige „Büromitarbeiter“ einer weiteren dubiosen Reinigungsfirma aus, dass schwarz bezahlte Putzkräfte in einer Steuerberatung, in Kindergärten und in einem Modehaus in einem Zeitraum von sechs bis sieben Jahren tätig waren. „Die Damen haben immer gewechselt, aber es waren täglich 15 bis 20 Reinigungskräfte im Einsatz“, so der Zeuge. „Es waren – wie ich – Personen ohne Arbeitsbewilligung und ohne Anmeldung zur Sozialversicherung.“

Das Schwarzgeld für die „Löhne“ habe er von der Firmenchefin erhalten. „Sie hat mich angerufen und bestellte mich zu einer Adresse. Sie gab mir das Geld aus dem Autofenster“, sagte der Zeuge aus. „Das Geld für das Personal habe ich meist in einem Kuvert bekommen. Sie sagte mir, dass ich die Personen anrufen und mich mit denen treffen soll, um ihnen das Geld zu übergeben.“