Schwärzestes Börsen-Halbjahr seit Jahrzehnten in den USA

Die US-Indizes sind im ersten Halbjahr prozentual so stark abgestürzt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Furcht vor einem Abschwung der Wirtschaft ließ die US-Anleger auch am Donnerstag nicht los. Der US-Leitindex verlor 0,8 Prozent auf 30.775 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab um 1,3 Prozent auf 11.028 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,9 Prozent auf 3.785 Punkte ein.

Damit summiert sich das Minus des S&P 500 der vergangenen sechs Monate auf 20,6 Prozent - das schwärzeste Halbjahr seit 1970. Für den Dow Jones ging es mit einem Minus von 15,3 Prozent in diesem Zeitraum zuletzt sogar 1962 so stark bergab. Beim Nasdaq, dessen Historie nicht annähernd so weit wie bei den beiden anderen Indizes zurückreicht, ist es ein Rekordminus von 29,5 Prozent.

"Es scheint, dass der Pessimismus einen Höhepunkt erreicht hat", sagte Portfoliomanager Josh Wein vom Vermögensverwalter Hennessy Funds. "Das ist auch verständlich angesichts der Inflationsdaten und der abflauenden Konsumausgaben." Diese stiegen in Mai mit 0,2 Prozent gerade einmal halb so stark wie erwartet.

Inflation und Rezessionsängste

Sorgen bereiteten Börsianern bekräftigte Bekenntnisse zum Kampf gegen die Inflation durch die Chefs der US-Notenbank Fed, der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank von England (BoE). "Jerome Powell, Christine Lagarde und Andrew Bailey sind im Augenblick das Trio der schlechten Laune und haben die Hoffnung, dass die Notenbanken auf die zinspolitische Bremse treten werden, zunichtegemacht", sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG.