„Aktien sollten jetzt eine noch höhere Gewichtung haben“

Hohe Rezessionsgefahr

Wobei er vermutet, dass die Zentralbanken den „maximal härtesten Kurs“ kommunizieren, damit „der Markt die Restriktionen ein gutes Stück weit selbst vollzieht und so den Zentralbanken am Schluss möglicherweise die Gelegenheit gibt, ein bisschen vom Kurs abzuweichen“.

Dass es eine Rezession in Europa geben wird, ist für ihn so gut wie sicher. „Wir gehen von einer Rezession im Basisszenario mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 bis 90 Prozent aus.“ In den USA sind es 60 Prozent. Immerhin seien die USA unabhängiger bei der Energieversorgung und von Kriegshandlungen weiter weg. Andererseits sei es bei drastischer Zinserhöhung schwierig, eine Rezession zu verhindern.

Defensive Anlagestrategie

Ein schnelles Ende der Korrekturen an den Aktienmärkten ist nicht in Sicht, obwohl die bisherigen Korrekturen heftig waren. Mittel- bis langfristig sehe er jetzt aber einen guten Einstiegspunkt – der Bulle- und Bär-Indikator der Bank of America stehe bei „extrem bärisch“. Das tut er nur in extremen Krisen – am Tiefpunkt der Covid-Pandemie, in der Dotcom-Blase, in der Finanzkrise.

„Aber wir haben eine Phase vor uns, die zur Vorsicht mahnt“, schränkt Roemheld ein und plädiert für eine defensive Anlagestrategie. Roemheld empfiehlt klassische Dividendenzahler, also die Aktien stabiler Unternehmen, ebenso wie Tech-Titel, wobei man hier sehr genau differenzieren sollte. „In einem Szenario, in dem die Zinsen steigen, haben Wachstumsfelder natürlich größere Nachteile.“