Reiseaktien: Lust auf Urlaub, Frust an der Börse

„Das heißt aber nicht, dass es nicht kurzfristig gute Ergebnisse geben und man den Trend nicht spielen kann“, ergänzt Olbrich – „Bei zyklischen Aktien ist eine langfristige Sichtweise aber schwierig.“ Was man bei der Gutmann KAG aber sehr wohl mit ins Auge gefasst hat, ist das Thema Reise-IT. „Wir investieren generell sehr gerne in die Infrastruktur dahinter.“

Im Bereich Reise habe man daher die Aktie der Amadeus IT Group ins Portfolio aufgenommen. Dieses Unternehmen stellt die Schnittstelle zwischen Fluglinien und Reisebüros dar. Hier pflegen die Fluglinien ihre Flugdaten ein, auf die Reisebüros und auch Online Travel Agencies dann zugreifen. Unternehmen wie die Amadeus IT Group erhalten dann pro Flugbuchung eine Gebühr.

Weniger Wettbewerb

„Das ist ganz spannend“, betont Olbrich, „als Unternehmen, das keinen hohen Kapitaleinsatz hat.“ Denn das ist sowohl den Kreuzfahrt-Anbietern als auch Airlines und auch den Hotelbetreibern gemein: Der Kapitaleinsatz ist ein vergleichsweise hoher. „Viele Reise-Unternehmen haben einen sehr hohen Wettbewerb mit teilweise bis zu einem gewissen Grad sehr austauschbaren Produkten“, fasst er zusammen. Nur zwei nennenswerte Unternehmen hätten ein ähnliches Geschäftsmodell wie die Amadeus IT Group.

„Natürlich ist auch dieses Geschäft in der Pandemie eingebrochen“, bestätigt Christoph Olbrich. „Allerdings ist das ein Markt, der nicht so wettbewerbsintensiv ist wie etwa im Flug- oder Hotelmarkt. Es ist eine Nische, in der man von der Erholung der Reisevolumina indirekt beteiligt ist.“ Der Experte betont aber: „Das ist aber nicht als Kaufempfehlung zu sehen, sondern immer nur im Kontext unseres gesamten Portfolios zu betrachten.“ Generell seien die kurzfristigen Trends für die Reisebranche „nicht so schlecht“, sagt Olbrich – man wisse aber nicht, wie der Herbst aussehen wird. Was man außerdem eben nicht vergessen dürfe: „Das ein oder andere Unternehmen hat sich deutlich stärker verschulden müssen“, sagt Klaus Kumper, Aktienfondsmanager bei der Gutmann KAG.

"Irgendwann kommt der Herbst"

Wie die Zukunft nach dem Sommer weitergeht, steht in der Reisebranche noch in den Sternen – und damit auch für die Anlegerinnen und Anleger, die überlegen, hier zu investieren. Zwar habe Gabriela Tinti bereits Prognosen für die Reisebranche gesehen, die von „zehn Prozent Wachstum per anno für die kommenden fünf Jahre“ ausgehen. „Aber ich bin damit sehr vorsichtig. Anfang Februar hätte auch noch niemand gedacht, dass in der Ukraine ein Krieg ausbricht.“ Ziemlich sicher scheint: „Wir werden einen super Sommer zum Reisen haben. Aber irgendwann kommt auch der Herbst“, sagt Tinti.

Es heißt also: Genau abwägen, in welche Aktie welches Unternehmens in der Reisebranche man investieren will. Die Einstiegspreise mögen jetzt attraktiv sein – die Risiken aber weiter hoch, und das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben.