Börsenexpertin Rosen: Steuerfreie Aktien „sicher keine schlechte Idee“

...zu Krieg & Corona: Ich will hoffen, dass in mir so viel amerikanischer Spirit steckt, dass ich sage, wir werden mit den Problemen fertig, wir werden die Krisen überwinden.

...zu Bitcoin & Co: Es hat sich gezeigt, dass es eine risikobehaftete Anlageklasse ist, die sich sehr stark im Gleichklang mit Aktien der Nasdaq bewegt. Da ist sehr viel Geld hineingeflossen und der Kurs von Bitcoin ist auf 70.000 Dollar nach oben geschossen. Jetzt mit der Wende in der Geldpolitik ist der Bitcoin unter Druck gekommen. Die spannende Frage ist, ob sich Kryptos langfristig als Anlageklasse etablieren können oder nicht.

...zum Gold: Gold hat sich an und für sich gut gehalten, denn es steigen weltweit fast überall die Zinsen und das ist schlecht für Gold. Auch höhere Renditen bei zum Beispiel 10-jährigen US-Anleihen mit drei Prozent schaden Gold. Oder der starke Dollar. Das sind alles Faktoren, die gegen Gold sprechen würden. Risiken und Krisen haben wir genug, da braucht man nicht darüber reden. Aber beim Gold hält sich das die Waage.