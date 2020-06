Schutz oder Abschreckung: Streit um Schramböcks Vorstoß

Der Plan: Will ein ausländischer Investor mehr als 35 Prozent einer EU-Firma mit einem Umsatz von mindestens 100 Millionen Euro kaufen, muss die EU-Kommission dies prüfen, sollte der Investor in den vergangenen drei Jahren mehr als (umgerechnet) zehn Millionen Euro Staatshilfe erhalten haben. Nur so, sagte EU-Kommissarin Margrethe Vestager, könnten innerhalb des EU-Binnenmarktes die fairen Wettbewerbsbedingungen erhalten bleiben.

WKO: "Überschießender Eingriff"

Angesichts der verschärften, aber dennoch weit hinter den österreichischen Vorhaben liegenden Plänen Brüssels, legt sich die Wirtschaftskammer umso heftiger gegen Schramböcks Gesetz quer: Es sei ein „überschießender Eingriff in die unternehmerische Freiheit“, ist im brieflichen Statement zu lesen, der „dem Wirtschaftsstandort Österreich nachhaltig schaden wird“.

183 Milliarden Euro haben Auslandsinvestoren im Vorjahr in Österreich eingebracht. 30 Prozent der in der heimischen Industrie Beschäftigten sind in mehrheitlich in auslandskontrollierten Unternehmen tätig. Diese Unternehmen tätigen mehr als die Hälfte aller Forschungsausgaben in Österreich.

Müssten also künftig nahezu alle Einkäufe geprüft werden, warnt die WKÖ, bedeute dies einen riesigen bürokratischen Mehraufwand, schränke die unternehmerische Freiheit ein und könnte künftige Kapitalgeber abschrecken.

Kontrollen und Prüfungen – ja, aber nur bei ausländischen Direktinvestitionen, die Sicherheit oder öffentliche Ordnung gefährden würden, sagt die WKÖ.

Eine 10-Prozent-Schwelle lehnt die Kammer in jedem Fall ab. „Bei einem Erwerb von 10 Prozent der Stimmenanteile kann noch kein entscheidender Einfluss auf das Unternehmen ausgeübt werden“.