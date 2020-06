Wie Europa den Ausverkauf an China verhindern will

„Wenn Sie einen Club betreiben, können Sie die Leute beim Eingang kontrollieren oder Sie schauen auch drinnen, ob sich die Besucher an die Regeln halten.“ Das einfache Beispiel, das EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Mittwoch in Brüssel brachte, könnte auf die EU-Wirtschaft umgelegt ungeahnte Ausmaße annehmen.

Sie könnte den Expansionskurs chinesischer Staatskonzerne in Europa deutlich erschweren.

Es geht um die „Besucher“ – also ausländische Investoren, die künftig viel strenger kontrolliert werden sollen, ehe sie sich an EU-Firmen beteiligen oder diese überhaupt übernehmen. Die Coronakrise machte dieses Vorhaben noch dringlicher: Nach der Pandemie angeschlagene Konzerne sollen ausländischen Einkäufern nicht einfach zum Schnäppchenpreis zufallen.