Schramböck: "Wir haben alles falsch gemacht, was man falsch machen kann"

Auf eine Krise folgt stets eine sensible Phase, in der Schlüsselbetriebe in unerwünschte Hände fallen können. Das sei 2008/2009 der Fall gewesen, und auch diesmal sei wieder damit zu rechnen, meint Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck.

Europa habe sich bisher viel zu wenig dagegen geschützt. "Die USA kontrollieren ausländische Investitionen. China kontrolliert ausländische Investitionen. Aber Europa war bisher naiv und hat alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann", sagt Schramböck in einer Videokonferenz mit KURIER, Krone und Trend. Auf diese Weise seien viele Techologiebetriebe einfach verschwunden, in ganz Europa würde kein Router mehr erzeugt und kein Switcher. "Da ist viel Know-how verloren gegangen", sagt Schramböck.