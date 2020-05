Nach Druck aus China: EU-Botschafter kürzen Gastbeitrag

Es sind nicht einmal zwei Wochen vergangen und die Europäische Union muss sich schon wieder vorwerfen lassen, sich auf Druck Chinas selbst zensiert zu haben.

In einem Gastbeitrag des Botschafters der EU in China, Nicolas Chapuis, und der 27 EU-Botschafter in der staatlichen Tageszeitung China Daily wurde offenbar ein Teil weggelassen, der Peking nicht gefallen hat, berichtet die Süddeutsche Zeitung.