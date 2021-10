Schuldenkrise: Kracht der Euro?

Griechenland

Das Land ist in Sachen Krise ja ein alter Bekannter. Schließlich steckt das Land seit 2010 in einer anhaltenden Staatsschuldenkrise. Heuer wird laut dem Internationalen Währungsfonds der Schuldenstand 210 Prozent des BIP erreichen. Unglaublich aber wahr: Die Lage rund um die griechischen Staatsschulden ist trotzdem gar nicht so schlecht. Der Risikozuschlag für zehnjährige griechische Staatstitel liegt in etwa auf dem Niveau Italiens.

Das hat mit der Politik zu tun. Internationale Analysten betonen immer wieder, dass die Regierung des konservativen Premiers Kyriakos Mitsotakis trotz der Pandemie an ihrem Reformkurs festhalte und so die Weichen für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum stelle. Und wie steht es um die Schulden? Rund 80 Prozent der griechischen Schulden liegen bei öffentlichen Gläubigern wie dem Euro-Stabilitätsfonds ESM. Die Zinsen dieser Kredite sind niedrig, die Laufzeiten reichen bis ins Jahr 2070.

Griechische Wirtschaft erholt sich gut

Im kommenden Jahr will die Regierung die vorzeitige Tilgung älterer, relativ teurer Kredite im Volumen von rund 4,3 Milliarden Euro in Angriff nehmen. Dabei geht es um Darlehen des Internationalen Währungsfonds und um Kredite aus dem ersten Hilfspaket von 2010. Das schafft Vertrauen. Mehrere Ratingagenturen haben die griechische Kreditwürdigkeit in den vergangenen Wochen heraufgestuft.

Außerdem erholt sich die griechische Wirtschaft von Corona gut. Für das laufende Jahr erwartet die Regierung ein Wachstum von 6,1 Prozent. Die EU rechnet mit 4,1 Prozent. Wichtigste Wachstumsmotoren sind öffentliche Investitionen, die Exporte und der Tourismus. So hofft die Regierung, das Haushaltsdefizit zu reduzieren. Die Staatsschuldenquote soll im nächsten Jahr auf 190,4 Prozent fallen.