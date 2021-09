EU-Finanzminister: Italien hat es mit Schuldenabbau nicht eilig

Erwartungsgemäß uneinig waren sich die EU-Finanzminister bei ihrem informellen Treffen im slowenischen Brdo bei Kranj zum Thema mögliche Änderungen bei den EU-Schuldenregeln. Das Treffen ging am Samstag zu Ende. Österreich und die nördliche Staaten warnten eindringlich vor einer Aufweichung der Regeln, um etwa Investitionen in den Klimaschutz zu erleichtern. Wie sich Deutschland positionieren wird, hängt vom Ausgang der Bundestagswahl in zwei Wochen ab.

Österreichs Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), beharrt auf eine strikte Einhaltung der EU-Schuldenregeln und trat der Argumentation entgegen, dass Klimainvestitionen in stark verschuldeten Ländern gebremst werden könnten. "Wenn wir uns alleine die Zinsvorteile ansehen, dann wird viel Geld frei im Vergleich zu vor der Krise und das ist eine der Möglichkeiten, Investitionen zu tätigen." Die Fiskalregeln hätten in den letzten Jahren genügend Flexibilität bewiesen, um große Investitionsprojekte angehen zu können.