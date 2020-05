Schuhrebell muss 2000 Euro Strafe zahlen

Ein Bescheid umfasst die Strafzahlung beziehungsweise eine Ersatzfreiheitsstrafe von einem Tag. Im Unterlassungsbescheid wiederum wird der Schuhrebell aufgefordert, die mehr als drei Millionen Euro an die privaten Geldgeber zurückzugeben. „Ich denke nicht daran. Die FMA will meine Anleger schützen, obwohl sie jetzt nochmals ausdrücklich gesagt haben, dass sie keinen Cent zurückhaben wollen. Sie zeigen sich jetzt erst recht solidarisch“, freut sich Staudinger. Was der FMA nicht gefällt, ist die Finanzierung seines Unternehmens GEA, das Schuhe und Möbel herstellt. Staudinger hat sich bei privaten Sparern mehr als drei Millionen Euro ausgeborgt, um Fotovoltaikanlagen und Lagerräume errichten zu können. Er verspricht dafür vier Prozent Verzinsung. Das ist für die FMA eindeutig ein Bankgeschäft, für das er eine Konzession braucht. „Wenn ich eine Bank wäre, würde ich kein Geld von Privaten bekommen. Die Leute haben einfach kein Vertrauen mehr in ein Geldinstitut“, betont Staudinger. Er bleibt stur, weil er eine Gesetzesnovelle erzwingen will, mit der eine private Finanzierung mittels Bürgerbeteiligungsmodellen einfacher und günstiger möglich sein soll.