Rebellischer Schuster will mit FMA noch einmal reden

Der Strafrahmen ist klar: Wegen illegaler Bankgeschäfte drohen dem Waldviertler Schuhhersteller Heini Staudinger eine Verwaltungsstrafe von bis zu 50.000 Euro und eine Beugestrafe von bis zu 30.000 Euro. Damit es so weit nicht kommt, hat sich Wirtschaftskammerchef Christoph Leitl in den Konflikt mit der Finanzmarktaufsicht (FMA) eingeschaltet. Bei einem Treffen der beiden gestern, Donnerstag, sicherte Leitl dem Rebellen zu, ein Gespräch mit der FMA zu vermitteln. Gleichzeitig zeigte er eine mögliche Ausweg auf.

Diese sieht so aus: Bisher richtete sich Staudingers „Sparverein“ (diesen will er übrigens in Apfelbäumchen umbennen), der Gelder zur Finanzierung seiner Firma GEA sammelte, an die Allgemeinheit. Dies bedarf jedoch einer Konzession bzw. eines Prospekts. Dabei gibt es jedoch Ausnahmen. So etwa, wenn sich die Geldbeschaffungsaktion an maximal 149 Personen richtet. Diesen Toleranzrahmen will Staudinger nun nützen. Zwar hat er bereits rund 230 finanzielle Unterstützer, jedoch zwei Firmen. „Ich kann die Geldgeber auf beide aufteilen und wäre damit im Rahmen.“