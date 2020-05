Waldviertler Bankrebell bleibt stur

Die von der FMA vorgeschlagenen Alternativen zum Sparverein wie etwa eine Anleihe oder die Umwandlung der Rechtsform in eine Genossenschaft lehnt Staudinger weiter ab. „Das kostet bis zu 300.000 Euro, dafür müsste ich Mitarbeiter opfern“, sagt Staudinger im KURIER-Gespräch. „Die FMA soll mich ruhig strafen.“ Es gebe bereits viele Unterstützer, die bereit seien, die Strafen zu zahlen. Heute, Mittwochabend, will er auf der Veranstaltung „Wir sind das Volk – Bürgerrecht statt Bankenrecht“ in Schrems auf seine Probleme aufmerksam machen ( Livestream unter www.gea.at).



Zudem hat er WKÖ-Chef Christoph Leitl einen offenen Brief geschrieben. In dem beklagt er seine Erfahrungen mit den Banken. So habe ihm die Bank Austria 1999 einen Fremdwährungskredit aufgeschwatzt, eine andere Bank ihm keinen Kredit geben wollen, sondern zu privaten Investoren geraten. „Das einzige Motiv dieser Investoren ist Geld“ auf Kosten der Arbeitsplätze, so Staudinger. Ein weiteres Institut habe zu Wertpapieren geraten. „Ich habe kein Sparbuch, keine Lebensversicherung, keine Aktien und kein Privatkonto. Ich bin glücklich so“, schreibt Staudinger an Leitl. Die Junge Wirtschaft nimmt sich nun des Konflikts an und kündigt das Sammeln von Ideen für legale, neue Finanzierungsformen an.