Schon sechste Runde: Zähe Lohn-Verhandlungen auch bei A1

Sollte es auch in den nächsten Tagen zu keiner Einigung zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter kommen, will die Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) eine Empfehlung für "eine nachhaltige Gehaltserhöhung" an die Unternehmen abgeben.

WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik sieht durch das aktuelle Arbeitgeberangebot die sogenannte Benya-Formel bereits "mehr als erfüllt", weil die Produktivität und die Umsätze im Handel rückläufig seien. Bei der Benya-Formel - benannt nach dem langjährigen ÖGB-Präsidenten Anton Benya (1963-1987) - sind die Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate plus das durchschnittliche Produktivitätswachstum der Ausgangspunkt für die Kollektivvertragsverhandlungen.

Bisher haben sich GPA und Wirtschaftskammer auch noch nicht auf einen neuen Termin für die sechste Verhandlungsrunde geeinigt.