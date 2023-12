Erster Einkaufssamstag versinkt in Streiks und Schneefall

"Nicht hilfreich" seien die Streiks mitten im Weihnachtsgeschäft, sagt Handelsobmann Rainer Trefelik. Die wirtschaftliche Lage der Betriebe sei ohnehin schon angespannt. "Unverständlich" sei die Blockadehaltung der Arbeitgeber bei den Lohnverhandlungen, daher gehen die Warnstreiks heute weiter, sagt GPA-Chefverhandlerin Helga Fichtinger.

Am Vormittag will die Gewerkschaft auch heute wieder zahlreiche Geschäfte in ganz Österreich bestreiken, so etwa die Thalia-Filiale auf der Wiener Mariahilferstraße. Erst in der kommenden Woche, am 5. oder 6. Dezember, wird weiterverhandelt. Noch liegen die Positionen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern aber weit auseinander.

