SAP-Chefin Wilfinger: „Wir erfinden uns gerade neu“

Weg von den Geschäftsprozessen, hin zum ganzheitlichen Technologielieferanten für den Mittelstand: Der deutsche Softwarekonzern SAP zelebriert sein 50-Jahr-Jubiläum als großen digitalen Transformationsprozess. Wohl auch deshalb, weil Analysten das Unternehmen aus Walldorf in der Midlife-Crisis sehen und keine klare Neuausrichtung erkennen können. „Wir sind nicht in der Midlife-Crisis, sondern erfinden uns gerade neu“, sagt SAP-Österreich-Chefin Christina Wilfinger zum KURIER.

Unter dem Schlagwort „Technologie aus einer Hand“ will sich SAP als zentraler Digitalisierungspartner positionieren. „Unsere Kunden sollen sich ganz auf ihr Kerngeschäft fokussieren“, erläutert Wilfinger. In Österreich ist SAP bereits seit 36 Jahren, es war die erste Auslandsniederlassung des Konzerns. 480 Mitarbeitende sind hier beschäftigt, das SAP-Netzwerk umfasst mehr als 100 Partner, 80 Prozent der Firmenkunden kommen aus dem Mittelstand. „Die lange Tradition hier in Österreich kommt uns jetzt in unsicheren Zeiten entgegen. Wir sind mit unseren Kunden gewachsen“, meint Wilfinger.