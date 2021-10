SAP-Chefin Wilfinger: "Ihr könnt die Welt jetzt positiv verändern“

Die erste Honigernte beim Technologieriesen SAP in Österreich in diesem Jahr war erfolgreich. „Pro Bienenstock haben wir etwa 10 Kilo Honig gewinnen können“, erzählt SAP-Österreich-Chefin Christina Wilfinger.

Seit April dieses Jahres befinden sich drei Bienenstöcke am Dach des SAP-Gebäudes im zweiten Wiener Bezirk. Macht in Summe also 30 Kilogramm Honig.

Und warum züchtet SAP Honig? „Es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Es verbindet uns abseits unseres beruflichen Alltags“, sagt Wilfinger.

Für die Gestaltung des Etiketts haben in einem internen Wettbewerb 15 Teams eingereicht. Und schließlich ist ein SAP-Kollege Imker und betreut die Stöcke.