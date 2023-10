Russlands Wirtschaft wegen Rüstungsindustrie im Aufwind

Das aus den Kriegskosten resultierende Budgetdefizit von 2,5 Prozent des BIP hält Astrov für verkraftbar: „Putin wird seinen Angriffskrieg leider noch länger finanzieren können.“

Inflation

An der Währungsfront zeigen die Sanktionen sehr wohl Wirkung. Der Rubel verlor heuer massiv an Wert. Das verteuert die Importe und heizt die Inflation an. Die russische Notenbank hob ihre Inflationsprognose für 2023 zuletzt von 4 auf 7,5 Prozent an. Viele Menschen stöhnen unter der Preislast, was Finanzminister Anton Siluanow Ende September auf dem Finanzforum in Moskau zu einer viel kritisierten Aussage verleitete. „Die Preise sind normal, wenn man nichts kauft“, sagte der Minister. Es gebe keine Notwendigkeit, die Konsumnachfrage zu beschleunigen.