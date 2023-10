Wachstum im Osten unter Druck, Russland profitiert vom Rüstungsboom

Die 23 Volkswirtschaften Mittel-, Ost- und Südosteuropas geraten zunehmend unter Druck. Im zweiten Quartal schrumpfte nicht nur die Wirtschaft in Österreich, oder in Deutschland, sondern etwa auch in Polen, Ungarn und Tschechien. Im gesamten Jahr 2023 erwartet das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) für die EU-Mitglieder in der Region im Durchschnitt ein Wachstum von 0,6 Prozent, was in etwa den Erwartungen für die gesamte Eurozone (0,5 Prozent) entspricht.

"Der traditionelle Wachstumsvorsprung der Ostmitteleuropäer gegenüber Westeuropa dürfte damit in vielen Ländern zumindest für den Moment dahin sein", sagt Branimir Jovanović, Ökonom am wiiw und Hauptautor der Herbstprognose. Gründe sind die Rezession in Deutschland, ein sich eintrübendes internationales Umfeld, die hohe Inflation und die Straffung der Geldpolitik als Reaktion darauf.

