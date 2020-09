Run auf staatliche Investitionsprämie

Die heimischen Unternehmen greifen bei der staatlichen Investitionsprämie kräftig zu. Seit dem Förderstart Anfang September wurden 9.612 Anträge gestellt und das ursprünglich budgetierte Zuschussvolumen von einer Milliarde Euro bereits überschritten, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Das Volumen soll kommende Woche im Nationalrat auf zwei Mrd. Euro erhöht werden.

Betriebe können auch weiterhin Anträge für die Investitionsprämie bei der staatlichen Förderbank aws einreichen. Die Förderzusagen erfolgen nach Beschluss der Budgeterhöhung. Investitionen ab 5.000 Euro bis maximal 50 Mio. Euro werden mit einer Prämie von 7 Prozent gefördert.

Wenn die Investition im Zusammenhang mit Digitalisierung, Ökologisierung, Gesundheit und Life Science steht, steigt die Prämie auf 14 Prozent. Ausgeschlossen von der Förderung sind dagegen klimaschädliche Investitionen, oder Investitionen in unbebaute Grundstücke, in Finanzanlagen, Übernahmen oder in aktivierte Eigenleistungen.