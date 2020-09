Absage an Investitionsprämie für Fahrzeuge sorgt für Kritik

Dass der Tausch von älteren Bestandsfahrzeugen – vor allem bei leichten Nutzfahrzeugen und Lkw – hin zu „supermodernen Verbrennerfahrzeugen“ weder in Deutschland noch in Österreich aktuell gefördert wird, stößt bei Hans-Dieter Pötsch, Aufsichtsratsvorsitzender von VW und Präsident der Deutschen Handelskammer in Österreich, für Unverständnis.

Das sei „aus Sicht der Automobilhersteller nicht wirklich plausibel“, wie er bei einer Veranstaltung der Kammer in Wien betonte. Immerhin gebe es einen prognostizierten Rückgang der weltweiten Automobilmärkte für 2020 von 15 bis 20 Prozent.

Ganz allgemein müssten jetzt alle Anstrengungen darauf ausgerichtet sein, „einen zweiten Lockdown zu verhindern. Es stellt sich die Frage, ob die bisher beschlossenen Hilfsprogramme ausreichend sein werden, um wirtschaftlich gut über die nächsten Monate zu kommen.“ Das aktuelle Umfeld sei „mehr als besorgniserregend“.